بنك القاهرة يمدد اعتماد شهادة الأيزو فى مجال الحوكمة المؤسسية للعام الثانى على التوالى

تأكيدًا لريادته فى تطبيق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، أعلن بنك القاهرة تمديد اعتماد شهادة الأيزو فى مجال الحوكمة المؤسسية ISO 37000 للعام الثانى على التوالى، تتويجًا لجهوده المتواصلة فى مواءمة أنظمته وإجراءاته مع المعايير الدولية المعتمدة.

وفى هذا السياق، أفاد حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «إن تجديد حصولنا على هذه الشهادة الدولية للعام الثانى على التوالى يعد بمثابة شهادة ثقة دولية فى استراتيجية بنك القاهرة الراسخة بمجال الحوكمة المؤسسية، ويعكس التزام البنك المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الكفاءة والشفافية والتميز المؤسسى».

وأضاف أباظة: «هذا الإنجاز يعد نتاجًا للجهود المتواصلة فى تطوير وتحديث أنظمة وإجراءات العمل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء ويعزز مكانة بنك القاهرة كأحد البنوك الرائدة محليًا وإقليميًا، موضحًا أن نجاح البنك فى الحفاظ على الشهادة للعام الثانى على التوالى جاء بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين فرق العمل المختلفة، ما مكّن البنك من استيفاء كل المتطلبات والإرشادات الدولية التى تفرضها المواصفات القياسية الخاصة بالشهادة».

هذا ويواصل بنك القاهرة ترسيخ مكانته كأحد البنوك الرائدة فى السوق المصرفية المصرية من خلال التوسع فى تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة المؤسسية.