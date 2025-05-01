صحة غزة: 18 شهيدا و77 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 شهيدًا (منهم شهيد انتشل جثمانه)، و77 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و418 شهيدًا، و118 ألفًا و91 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2326 شهيدًا، و6050 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.