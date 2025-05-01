 أحمد هيكل: نحتاج المزيد من الصفقات على غرار رأس الحكمة.. وأنصح بالاستثمار في الذهب - بوابة الشروق
الخميس 1 مايو 2025 1:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أحمد هيكل: نحتاج المزيد من الصفقات على غرار رأس الحكمة.. وأنصح بالاستثمار في الذهب

أحمد علاء
نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 12:17 ص | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 12:17 ص

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن مصر بحاجة للمزيد من الصفقات على غرار صفقة رأس الحكمة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن السبب في ذلك أن قطاع الطاقة يتسبب في ضغط شديد على الموازنة العامة للدولة وعلى الميزان التجاري.

وأوضح أن الدولة بحاجة للكثير من الدولارات من أجل استيراد الطاقة، وفي ظل تراجع معدلات التصدير فإن الدولة في حاجة لمثل هذه الصفقات.

وفيما شدد هيكل على أن هذه الصفقات ليست ضارة، لكنّه أكّد أنه لا يوجد بديل آخر، فإما تلجأ الدولة إلى الاقتراض أو بيع الأصول.

في شأن آخر، قدّم هيكل نصيحة من أجل حفظ المدخرات وذلك عبر شراء الذهب، مؤكدا أن المعدن الأصفر يمثل جزءًا من محفظته.

وشدد على أن كل شخص يجب أن تكون له محفظة متنوعة، في ظل حالة الغموض التي قد تسود بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل الأزمات الاقتصادية.

وتحدث هيكل عن الاستثمار في العقار، قائلًا إن مشكلته تكمن في صعوبة تحويله إلى سيولة، مرجحا أن يزداد الأمر صعوبة خلال الفترة المقبلة.

ونصح بأن يكون لدى المواطن محفظة متنوعة من المدخرات، مع الانتباه لعدم اتخاذ الكثير من المخاطر وذلك من خلال المحافظة على ما لديه ومحاولة زيادته قدر المستطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك