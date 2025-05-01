قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن مصر بحاجة للمزيد من الصفقات على غرار صفقة رأس الحكمة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن السبب في ذلك أن قطاع الطاقة يتسبب في ضغط شديد على الموازنة العامة للدولة وعلى الميزان التجاري.

وأوضح أن الدولة بحاجة للكثير من الدولارات من أجل استيراد الطاقة، وفي ظل تراجع معدلات التصدير فإن الدولة في حاجة لمثل هذه الصفقات.

وفيما شدد هيكل على أن هذه الصفقات ليست ضارة، لكنّه أكّد أنه لا يوجد بديل آخر، فإما تلجأ الدولة إلى الاقتراض أو بيع الأصول.

في شأن آخر، قدّم هيكل نصيحة من أجل حفظ المدخرات وذلك عبر شراء الذهب، مؤكدا أن المعدن الأصفر يمثل جزءًا من محفظته.

وشدد على أن كل شخص يجب أن تكون له محفظة متنوعة، في ظل حالة الغموض التي قد تسود بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل الأزمات الاقتصادية.

وتحدث هيكل عن الاستثمار في العقار، قائلًا إن مشكلته تكمن في صعوبة تحويله إلى سيولة، مرجحا أن يزداد الأمر صعوبة خلال الفترة المقبلة.

ونصح بأن يكون لدى المواطن محفظة متنوعة من المدخرات، مع الانتباه لعدم اتخاذ الكثير من المخاطر وذلك من خلال المحافظة على ما لديه ومحاولة زيادته قدر المستطاع.