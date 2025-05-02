سوريا: اتفاق بتسليم السلاح الثقيل ودخول الأمن العام إلى محافظة السويداء

اتفق شيوخ ووجهاء وقادة الفصائل العسكرية في محافظة السويداء جنوبي سوريا عقب اجتماع موسع في مقام عين الزمان بمدينة السويداء،مقر مشيخة طائفة الموحدون الدروز اليوم الخميس، على تسليم السلاح بشكل كامل.

وقالت مصادر في محافظة السويداء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "اتفق المجتمعون على تسليم السلاح بشكل كامل ووضعه في يد الدولة، في خطوة تهدف لوقف نزيف الدم وضبط الأمن".

كما اتفق المجتمعون على "دخول قوات الأمن العام إلى السويداء للسيطرة على جميع النقاط التابعة لأجهزة الأمن داخل المدينة، وتشكيل جيش رديف يتبع لوزارة الدفاع مؤلف من أبناء السويداء فقط، ويضم ضباطاً محليين لم تتلوث أيديهم بالدماء، بقيادة سليمان عبد الباقي ويحيى الحجار".

كما أقر المجتمعون بتشكيل "مكتب تنفيذي جديد لإدارة شؤون المحافظة، على أن يكون الدكتور مصطفى بكور حلقة وصل بين السويداء ودمشق".