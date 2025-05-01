الأمن العام السوري ينتشر في بلدة الصورة الكبرى بريف السويداء لتعزيز الاستقرار

بدأ الأمن العام السوري، صباح اليوم الخميس، انتشاره في بلدة الصورة الكبرى بريف السويداء لتعزيز الاستقرار.

ونشرت وكالة الأنباء السورية صورًا ترصد انتشار قوات الأمن العام في البلدة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم.

ويسود هدوء حذر في السويداء، الخميس، بعد اشتباكات مسلحة استمرت لساعات في عدد من البلدات غربي المحافظة.

وقال مراسل «تلفزيون سوريا» إنّ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين فصائل من السويداء ومجموعات مسلحة تركزت في محيط قرية كناكر غربي السويداء. وذلك بالتزامن مع اشتباكات جرت في بلدات عِرى ورساس والصورة الكبيرة.

وذكرت شبكة «السويداء 24» الإخبارية المحلية أن قرية كناكر تعرضت خلال ساعات المساء، لقصف عنيف بعدة أنواع من الأسلحة، ما أدى إلى أضرار مادية في منازل المدنيين، وسط حالة من الهلع بين الأهالي من جراء استمرار الاستهداف.

وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور، توجيه قوة عسكرية إلى الصورة الكبيرة للتصدي للمهاجمين ومنع دخول أي جهة لمحافظة السويداء، مضيفا أنه تم التنسيق مع كل الجهات لإيجاد الحلول ووقف نزيف الدماء.