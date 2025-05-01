بيسيرو: التوفيق ساند الأهلي وبيراميدز ولم يساعدنا أمام المصري

أكد جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك أن التوفيق ساند الأهلي وبيراميدز، في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وفاز نادي بيراميدز على مضيفه حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وتغلب الأهلي على مضيفه بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل الزمالك سلبيًا مع مضيفه المصري البورسعيدي.

وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة المصري: "الزمالك كان يستحق الفوز، والفريق المنافس لم تسنح له فرص مثل التي سنحت لنا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أهدرنا العديد من الفرص وأحيي اللاعبين على الأداء في المباراة والإصرار، وغياب التوفيق حال دون تحقيق الفوز في مباراة اليوم".

وتابع: "المصري من أفضل الفرق التي تدافع ورغم ذلك خلقنا العديد من الفرص أمامهم، والمنافسون لنا على بطولة الدوري كانوا موفقين بالأمس أكثر من الزمالك في مباراة اليوم".

وأكمل: "هناك لاعبون أُصيبوا قبل مباراة اليوم، وغاضب بسبب عدم الفوز لكني سعيد بأداء اللاعبين والتزامهم وجميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء أدوا ما عليهم".

وأتم جوزيه بيسيرو تصريحاته قائلًا: "سنلعب بقوة حتى النهاية، وسنخوض الخمس مباريات المتبقية بكل تركيز، ومن الوارد أن يتعثر المنافسون".