تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من مساء غد السبت ندوة مناقشة كتاب "دائرة التعافي" للدكتور محمود علام، يناقش الكتاب الإعلامية شيماء عطا، وتدير المناقشة الدكتورة دينا جلال.

كتاب "دائرة التعافي" هو أحد الإصدارات البارزة للدكتور محمود علام، والذي يركز بشكل أساسي على رحلة الشفاء النفسي بعد المرور بتجارب الفقد، الانكسار، أو الأزمات العاطفية والنفسية

لا يقدم الكتاب صورة مثالية عن التعافي، بل يستعرضه كرحلة مليئة بالصعود والهبوط، والمواجهات، والدموع، والانتكاسات حيث يهدف الكتاب إلى مساعدة القارئ على مواجهة ألمه، فهم جذور صراعاته، وتفكيك ألمه بدلا من الهروب منه.

يذكر أن الندوة تأتي ضمن البرامج الثقافي الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة العامة لشهر مايو الجاري.