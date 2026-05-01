ماسك: أوبن أيه آي استخدمت جزئيا لتدريب نماذج إكس أيه آي

اعترف ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك في محكمة أمريكية يوم الخميس بأن شركته للذكاء الاصطناعي "إكس أيه آي" استخدمت تقنية طورتها منافستها "أوبن أيه آي" للمساعدة في بناء نماذجها الخاصة، وذلك خلال شهادته في دعواه القضائية ضد الشريك المؤسس لشركة "أوبن أيه آي" سام ألتمان.

ويتعلق الاعتراف بتقنية تعرف باسم "التقطير"، حيث يقوم مطورو برامج الذكاء الاصطناعي الجديدة بتدريبها باستخدام نموذج موجود مسبقا. وغالبا ما تستخدم شركات الذكاء الاصطناعي الأصغر حجما - خاصة في الصين - هذه الطريقة لتوفير الوقت والمال.

وكان ماسك يخضع للاستجواب كشاهد في المحاكمة المتعلقة بدعواه القضائية ضد ألتمان، الشريك المؤسس لشركة "أوبن أيه آي" المصنعة لـ "تشات جي بي تي". وسأل محامٍ من جانب ألتمان عما إذا كانت شركة "إكس أيه آي" قد استخدمت أيضا نماذج "أوبن أيه آي" للتدريب عبر "التقطير".

وحاول ملياردير التكنولوجيا، الذي كان تحت القسم، التهرب من السؤال في البداية، قائلا إن هذا أمر "تفعله جميع شركات الذكاء الاصطناعي بشكل عام". وعندما ضغط عليه المحامي أكثر، أجاب ماسك: "جزئيا".

وفي الدعوى القضائية، يزعم ماسك أن ألتمان والمدير التنفيذي في "أوبن أيه آي" جريج بروكمان "سرقا مؤسسة خيرية". وكان ماسك في الأصل من بين المؤسسين المشاركين لشركة "أوبن أيه آي"، التي أنشئت بهدف إجراء أبحاث الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

ويدعي ماسك أنه تحت إدارة ألتمان وبروكمان، تركزت القيمة الكاملة لشركة "أوبن أيه آي" منذ ذلك الحين في ذراع هادف للربح. وترد "أوبن أيه آي" بأن السيطرة تظل بيد النواة غير الربحية.

وغادر ماسك مجلس إدارة "أوبن أيه آي" في عام 2018 وسحب كل دعمه في عام 2020.