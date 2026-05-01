توريد 26 ألفا و450 طن قمح لشون وصوامع البحيرة في موسم الحصاد

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح، حتى اليوم الجمعة، بلغ 26450 طنا، مشيرة إلى أن هذا المعدل يعكس التزام المزارعين وتعاونهم مع أجهزة الدولة في دعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وأكدت المحافظ أنه تم تجهيز 39 موقعا متنوعا ما بين صوامع وشون وهناجر ونقاط تجميع، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية وتوفير التسهيلات اللازمة لتيسير عمليات التسليم أمام المزارعين.

كما تم تنظيم حركة دخول وخروج السيارات داخل مواقع الاستلام لضمان سرعة إنهاء الإجراءات ومنع التكدس، مع تحقيق الانسيابية في منظومة التوريد.

وتخضع عمليات الاستلام لإشراف لجان متخصصة تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان فحص الأقماح بدقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ووجهت عازر بضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة في الاستلام وتحديد درجة النقاوة بدقة، مع صرف مستحقات الموردين بشكل فوري وبحد أقصى خلال 48 ساعة، دعما للمزارعين وتحفيزا لهم على التوريد.