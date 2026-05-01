تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وسجلت عروس البحر المتوسط درجة حرارة عظمى بلغت 25 درجة مئوية، فيما سجلت الصغرى 15 درجة، بينما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 و2 متر، ليكون معتدلا، مع رياح شمالية شرقية تنشط أحيانا بسرعة تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الرسمي، أن البلاد تشهد أجواء حارة على أغلب الأنحاء نهارا، أما ليلا وفي الصباح الباكر فتكون الأجواء مائلة للبرودة، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 31 درجة مئوية، مع ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.