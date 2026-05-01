الوادي الجديد: توريد 182 ألف طن قمح وحصاد 111 ألف فدان حتى الآن

أعلن وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، توريد 182 ألفا و 621 طنا من محصول القمح حتى الآن إلى صوامع وشون المحافظة.

وقال وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من حصاد نحو 111 الفا و700 فدانا من إجمالى مساحة 412706 أفدنة قمح على مستوى المحافظة في ظل التوسع هذا الموسم في مساحات القمح المنزرعة وكذلك الحقول الإرشادية وزراعة اجود انواع التقاوى لتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة.

وأكد الدكتور المرسي، التنسيق المستمر مع الصوامع لضمان درجة نقاوة القمح للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل الاستلام بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي الوارد من المزارعين والموردين، والمتابعة اليومية مع الجمعية الزراعية المركزية التى تقوم بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلي الصوامع والمساهمة في التيسير على المزارعين.. وتسليم كافة المبالغ المالية للمزارعين والموردين.