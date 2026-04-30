شهدت القنصلية الإيطالية بالإسكندرية افتتاح معرض فني بعنوان "رحلة العودة الأولى"؛ احتفاءً بالمواقع التراثية وأبرز الشخصيات التي أثرت في تاريخ المدينة، وذلك تزامنا مع عيد تأسيس الإسكندرية.

جاء الافتتاح بحضور ماريو دي باسكوالي، قنصل إيطاليا بالإسكندرية، إلى جانب الدكتور محمد كشك، والأديبة رحاب مجدي، والدكتورة أمل العرجاوي، والفنان خالد مصطفى، والدكتور مدحت مكاوي، في أجواء ثقافية تعكس عمق الهوية التاريخية والحضارية لعروس البحر المتوسط.

شارك في المعرض 10 فنانين قدموا نحو 60 عملا فنيا تنوعت بين اللوحات التشكيلية والبورتريهات التي جسدت رموزا بارزة من تاريخ الإسكندرية، إلى جانب أعمال تناولت أبرز صور لمعالمها التراثية، وصور أخرى للإسكندر الأكبر.

ومن أبرز الأعمال، ابتكار الفنانة سناء سعد لعمل فني في شكل كتاب تفاعلي بعنوان "أثر لا يغيب"، يتيح للزائر تصفح أهم المواقع التاريخية بالمدينة، مثل مسجد العطارين، كوبري ستانلي، وقصر المنتزه، في تجربة تجمع بين الفن والتوثيق.

ويأتي المعرض ليؤكد أن ذاكرة الإسكندرية ستظل حاضرة ومتجددة، عبر أعمال فنية تعيد إحياء تاريخها وتبرز مكانتها الثقافية الممتدة عبر العصور.