محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ أن افتتاح محطة محولات الزقازيق الجديدة، والتي بلغت تكلفتها نحو ملياري جنيه، يمثل إضافة قوية للشبكة القومية للكهرباء، ويسهم في تعزيز استقرار التيار الكهربائي ورفع كفاءة التغذية الكهربائية، بما يدعم خطط التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية داخل المحافظة.

وأوضح أن المحطة تُعد من المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة الفنية، بجهد 500 كيلو فولت، وبسعة 1500 ميجافولت أمبير، إلى جانب سعات 66/220 ميجافولت أمبير بقدرة 525 ميجافولت أمبير، و11/66 ميجافولت أمبير بقدرة 200 ميجافولت أمبير، بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المحطة ستسهم في دعم عدد من المناطق الحيوية، من بينها: "الزقازيق القديمة ومنيا القمح ومشتول السوق وههيا" وغيرها، فضلا عن قدرتها على استيعاب الزيادة في الأحمال خلال فصل الصيف ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، مستمر في متابعة استقرار التيار الكهربائي وتطوير الشبكة لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشددا على أن قطاع الكهرباء يمثل أحد أهم ركائز التنمية ودعم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد افتتح محطة محولات الزقازيق الجديدة بمحافظة الشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه، اليوم الخميس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، وذلك خلال احتفالات عيد العمال، إلى جانب عدد من المشروعات القومية في محافظات مختلفة.

وضمن الافتتاحات شملت المشروعات محطة محولات روافع رشيد 2 بمحافظة الجيزة، ومستشفى بولاق الدكرور العام، ومستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية.