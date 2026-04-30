محافظ بورسعيد يلتقي رئيس النادي المصري لمتابعه الانتهاء من الاستاد

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، برئيس النادي المصري كامل أبو علي، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم المنظومة الرياضية بالمحافظة.

ووفقا لبيان إعلامي تم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروع استاد النادي المصري، في ضوء ما يشهده من تقدم في معدلات التنفيذ، وأكد المحافظ أهمية تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يليق بمكانة النادي المصري وجماهيره.

كما تناول اللقاء أوضاع فريق الكرة بالنادي المصري، حيث أكد المحافظ أن الفريق يمثل مصدر سعادة وفخر لأبناء المحافظة، ويحظى بدعم كبير من الأجهزة التنفيذية وجماهير بورسعيد.

وأشار إلى أهمية الاستعداد الجيد للموسم الرياضي الجديد، والعمل على إنهاء الموسم الحالي بصورة مشرفة، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج متميزة خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه، أعرب كامل أبو علي عن تقديره لدعم محافظ بورسعيد، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير جميع قطاعات النادي، وتقديم أداء يليق باسم النادي المصري وجماهيره.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الكيانات الرياضية، وتعزيز مكانة النادي المصري كأحد أهم الأندية الجماهيرية في مصر.