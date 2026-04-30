ليلة من السحر الكلاسيكي… حفل باليه للمركز الثقافي الروسي على مسرح سيد درويش في الإسكندرية

شهد مسرح سيد درويش في الإسكندرية حفلا فنيا، قدمت خلاله نجمات باليه المركز الثقافي الروسي "أنا بافلوفا" عرضا فريدا بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، في أمسية فنية عكست جمال الفن الكلاسيكي وروعة الأداء المسرحي.

وتضمن الحفل مجموعة من التابلوهات المستوحاة من أشهر رقصات الباليه الكلاسيكية العالمية، قدمتها أكثر من 200 طالبة من قسم الباليه بالمركز الثقافي الروسي في الإسكندرية.

وجاءت تصميمات الرقصات والإخراج الفني تحت إشراف إيكاترينا لوجينافا ويوليا زويفا، حيث ظهرت الطالبات بمستوى فني عكس حجم الجهد المبذول في التدريب والإعداد.

وأعرب الحضور عن إعجابهم بالأداء الراقي والانضباط الفني الذي قدمته الطالبات على خشبة مسرح سيد درويش، مؤكدين أن الحفل جسد نجاح التعاون الثقافي والفني بين مصر وروسيا، وأسهم في تعزيز التبادل الحضاري بين البلدين من خلال الفنون الراقية.