البحرين ترفض تصريحات إيران بشأن إسقاط الجنسية: تدخل سافر وانتهاك للسيادة

أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، رفضها التصريحات الإيرانية بشأن إسقاط الجنسية عن 69 مواطنًا بحرينيًا، متهمة طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية، وواصفة تلك التصريحات بأنها «تدخل سافر».

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تمثل «انتهاكًا لمبادئ السيادة وعدم التدخل»، وذلك بعد يومين من انتقاده قرار الحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية عن عدد من مواطنيها.

وكانت البحرين قد أعلنت، في 27 أبريل الماضي، إسقاط الجنسية عن 69 مواطنًا، بينهم عائلات، بدعوى إبدائهم تعاطفًا وتمجيدًا للأعمال العدائية الإيرانية.

وفي 9 مارس الماضي، عقدت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أولى جلسات محاكمة متهمين بـ«ترويج وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية»، دون الكشف عن عددهم.

وأكدت الخارجية البحرينية رفضها القاطع للتصريحات الإيرانية، معتبرة أن الادعاءات الصادرة عن طهران تفتقر إلى المصداقية، مشددة على أن تصوير الإجراءات القانونية والسيادية على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان يمثل تسييسًا وتضليلًا متعمدًا للحقائق.

ودعت البحرين إيران إلى الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ووقف سياساتها التصعيدية، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي المقابل، نقلت وكالة وكالة تسنيم عن إسماعيل بقائي استنكاره ما وصفه بـ«نهج السلطات البحرينية في فرض عقوبات غير إنسانية»، بما في ذلك تجريد مواطنين من جنسيتهم، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأشار بقائي إلى أن إسقاط الجنسية بذريعة التعاطف مع إيران والتنديد بما وصفه بـ«الجرائم الأمريكية والإسرائيلية» يمثل تجسيدًا لنهج تمييزي.

وفي سياق متصل، دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الخميس، إلى إسقاط مزيد من الجنسيات عن مؤيدي الاعتداءات الإيرانية.

وقال إن «الجنسية عهد وميثاق، ومن نقض العهد أسقط حقه بيده»، مؤكدًا أن شعوب مجلس التعاون الخليجي تؤيد الأحكام الصادرة بحق من وصفهم بـ«الخونة».

يُذكر أن البحرين ودولًا عربية أخرى تعرضت لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، في سياق رد طهران على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضدها بين 28 فبراير و8 أبريل الماضيين.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت «مصالح أمريكية» في المنطقة، لكن بعض الهجمات طالت أهدافًا مدنية ومنشآت حيوية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية، وهو ما أدانته تلك الدول.