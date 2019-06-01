قالت الدكتورة مها راداميس، خبير التغذية العلاجية، إنه لا تزال الهيئات الصحية العالمية تحذر الأمراض التي تتسبب بها الأطعمة غير المحفوظة بشكل غير سليم ، لافتة إلى أن الوسيلة الأوسع انتشارًا عالميًا في حفظ الأطعمة، هي الثلاجة والفريزر (المجمِّدة)، والتي تنال القليل من اهتمام الأوساط الطبية في توضيح إرشادات سلامة حفظ الأطعمة فيهما.

وأكدت رداميس في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على قناة الغد، أنه يجب التحقق من درجة برودة الثلاجة من أجل سلامة الطعام، وتحديدًا يجب أن تكون درجة الحرارة في الثلاجة أقل من 4 درجات مئوية طوال الوقت، مشيرة إلى أنه في حالات انقطاع التيار الكهربائي يجب التأكد من عدم تعرض الأطعمة المحفوظة في الثلاجة لدرجات أعلى من 4 درجات مئوية خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

واوضحت رداميس، اللحوم النيئة والدواجن والأطعمة البحرية لابد وأن تحفظ في حاوية مغلقة أو ملفوفة بإحكام لمنع تسرب الرائحة الصادرة عنها من تلويث الأطعمة الأخرى في الثلاجة، مشيرة إلى أن يجب حفظ الفاكهة والخضروات بأدراج خاصة بهم، وحفظ البيض مثلاً على خلفية الباب، لافتة إلى أن هذه الجوانب مهمة صحيًا في ضمانة توفير الحفظ الصحي للأطعمة على الرغم من نظر البعض إليها على أنها غير ذات أهمية صحية.