حميد الشاعري لـ«عايشة شو»: تامر حسني هو الأجدر بتمثيل سيرتي الذاتية

عبّر النجم حميد الشاعري مع الإعلامية عايشة عثمان خلال برنامج عايشة شو عن رغبته في كتابة سيرته الذاتية، ليصرّح "لا أجد أجدر من تامر حسني لتمثيل سيرتي الذاتية"، وأكد النجم أن هناك رغبة من الكاتب مدحت العدل في كتابة العمل، وفي مجال الموسيقى قال النجم أن أغنية عودوني هي أفضل أغنية وزعها في حياته، وأشار أنه تعاون مع النجم عمرو دياب في أغنية سنجل سوف تنطلق قريبًا.

وخاضت الإعلامية عايشة عثمان في ماضي النجم، ليصرًح "حاولت الهرب من مصر 4 مرات وفشلت"، وعن علاقته بالنجم هشام عباس صرّح "تعرفت عليه في الجامعة الأميركية في دخول أي منا الوسط الفني"، كما أكد حميد أن حكيم مازال متربعًا على عرش الغناء الشعبي في مصر، وقال الشاعري أنه ترك ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية في ميدان عام، وأنه لم يتوسط لابنه نديم في تلحين أغنية لـعمرو دياب، وخلال الحلقة تمكن حميد الشاعري من حل مكعب الروبيك في أقل من 3 دقائق.

عايشة عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشة"، بجانب برنامج "مع عايشة" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية، كما قامت عايشة بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.