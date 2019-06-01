تايلور سويفت تكتب خطابا ينتقد ترامب وتدعو لحماية المثليين

انتقدت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت الرئيس دونالد ترامب أثناء دعوتها عضو مجلس الشيوخ عن ولايتها لدعم قانون يحمي الأمريكيين من التمييز القائم على نوع الجنس أو الميول الجنسية .

وفي خطاب شاركته مع أكثر من 270 مليون من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعت سويفت نجمة البوب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي لامار ألكسندر إلى دعم قانون المساواة.

وقالت سويفت "إن حرمان المواطنين الأمريكيين من وظائف أو مساكن بناءً على من يحبون أو كيف يحددون هويتهم، في رأيي، أمر قاس ويخالف القيم الأمريكية".

وأضافت سويفت، إحدى الفنانات الأكبر شهرة في العالم، في دفاعها عن السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا والمحيرين جنسيا، أنها "ترفض" الموقف الحالي للرئيس دونالد ترامب ضد مشروع القانون بينما يزعم أنه يدعم المساواة للجميع.