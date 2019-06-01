إيطاليا تطلق سراح سفينة منظمة «سي ووتش» الألمانية

أطلقت السلطات الإيطالية سراح سفينة منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية.

وغردت المنظمة على موقع "تويتر" للتواصل اليوم السبت:" تلقينا للتو نبأ أن سفينتنا لم تعد محتجزة وأن بإمكانها العودة للقيام بمهامها".

كانت السفينة "سي ووتش 3"، أنقذت 65 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا منتصف مايو الماضي، غير أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رفض دخول اللاجئين إلى بلاده، وذلك قبل أن يتم السماح لهم بالنزول في جزيرة لامبيدوسا في وقت لاحق.

والسفينة موجودة حاليا في مدينة ليكاتا بصقلية في الوقت الحالي ويعتزم هاينريش بيدفورد-شتروم، رئيس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، التوجه إليها غدا الأحد للقاء أطقم الإنقاذ التابعة للمنظمة المعنية بإنقاذ المهاجرين في عرض البحر.