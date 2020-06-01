 ضبط مجموعة من شباب سمالوط داخل ملعب خاص - بوابة الشروق
الإثنين 1 يونيو 2020 2:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ضبط مجموعة من شباب سمالوط داخل ملعب خاص

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:13 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:13 م

تمكنت الوحدة المحلية في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، من ضبط عدد من الشباب يترددون على أحد الملاعب الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط جميع المخالفين لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة بالشوارع وخاصة خلال ساعات حظر تنقل المواطنين، والعمل على رصد جميع المخالفين للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وكان محافظ المنيا شدد على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديًا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

وأهاب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار، وحرصًا على سلامة وصحة العاملين وجميع مواطني المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك