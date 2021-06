ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والنيل والتفوق

عبد الدايم: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد اهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية وتقدير الرموز الإبداعية



أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.



في بداية الاجتماع قالت عبد الدايم إن لقاء اليوم ياتى في ظل التحديات التى تفرضها جائحة كورونا لاستكمال الرسالة الثقافية الهادفة للتنوير والحرص على التواصل الدائم والمستمر مع رموز مصر ومبدعيها. وأضافت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد حراكا ثقافيا كبيرا واهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية ومن بينها تقدير الرموز الإبداعية في كافة المناحي إيماناً بالدور الفاعل الذى تلعبه الثقافة باعتبارها أحد الأدوات المهمة للقوى الناعمة فى إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف.



وقال أمين عام الأعلى للثقافة إنه للعام الثاني ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية ليعود المجلس ليبرهن عن ما تمثله جوائز الدولة من مكانة فكرية وثقافية متميزة على مستوى الوطن العربي وليس مصر فحسب وقدم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها ورعايتها المستمرة بهدف تكريم المبدعين في شتى مجالات الفكر والثقافة، كما وجه التحية للجان فحص الجوائز والتي وأنهت أعمالها بكفاءة عالية ودون تقصير.



وجاءت جائزة الدولة للتفوق:

♦ في مجال الفنون

فاز بها كل من الدكتورة منى صالح حسنين الصبان "منى الصبان" ، الدكتور محمد شريف محي الدين "شريف محي الدين".



♦ في مجال الآداب

فاز بها كل من اسم الراحل الدكتور بهاء الدين محمد عبد المجيد "بهاء عبد المجيد"، أحمد ابراهيم حامد محمد "أحمد أبو خنيجر".



♦ في مجال العلوم الاجتماعية

فاز بها كل من الدكتور محمد سلمان محمد سلمان طايع"سالمان طايع"، الدكتورة عالية محمد عبد المنعم محمد "عالية المهدي"، وائل لطفي علي شلبي "وائل لطفي".



وجاءت جوائز الدولة التقديرية:

♦ مجال الفنون

فاز بها كل من الدكتور راجح سامي داود "راجح داود"، الدكتورة زينب محمد سالم علي" زينب سالم" ، اسم الراحل مصطفى محرم مصطفى عنبر "مصطفى محرم".



♦ في مجال الآداب

فاز بها كل من سلوى أحمد بكر طلب "سلوى بكر"، الدكتور طبيب محمد المنسي المنسي قنديل "المنسي قنديل"، أحمد شوقي احمد محمد حجاب "شوقي حجاب".



♦ في العلوم الاجتماعية

فاز بها كل من الدكتور أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن "احمد يوسف احمد"، الدكتورة سرية عبد الرازق محمد صدقي "سرية عبد الرازق صدقي"، الدكتور محمد عفيفي عبد الخالق عفيفي" محمد عفيفي"، الدكتور احمد احمد صقر عاشور "احمد صقر عاشور".



وجاءت جوائز النيل للمبدعين المصريين:



♦ في مجال الفنون

فاز بها الدكتور مصطفى عبد المعطي عبد العال سالم" مصطفى عبد المعطي".

في مجال الآداب الكاتب المسرحي محمد سلماوي.



وفي مجال العلوم الاجتماعية تم حجب الجائزة، أما جوائز النيل للمبدعين العرب فاز بها الدكتور رضوان نايف السيد احمد "رضوان السيد"من دولة لبنان.



وجاءت نتيجة جوائز الدولة التشجيعية كالتالى



♦ مجال الفنون

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 7

• الجوائز التى حجبت 1



♦ فرع فن التصوير، الفنان أحمد يحيى سعيد البدوى، العمل الفائز: "مراكب" زيت على قماش.



♦ فن الجرافيك الفنان باسم عبد الجليل حسين عبد الجليل، العمل الفائز: عمل طباعة على سطح بارز مقاس 50×50سم بالإطار بالمعارض الطوافة.



♦ العزف على آلة الكونترباص، الفنانة سمر طلعت أحمد حافظ، العمل الفائز: عزف كونشيرتو ومقطوعات الكونترباص والبيانو (ألمانيا) Kossevitzky medly.



♦ نقد مسرحى حُجبت الجائزة



♦ تصميم ديكور مسرحى، محمود فؤاد صدقى محمد، العمل الفائز: تصميم ديكور العرض المسرحى "مسافر ليل".



♦ النشر المعمارى والعمرانى عمل منشور "كتاب أو دورية فى العمارة والعمران"

الدكتور محمد كمال عبد العزيز الشاهد، العمل الفائز: كتاب بعنوان “Cairo since 1900 An Architectural Guide”.



♦ دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية، محمد سيد محمد حسن، العمل الفائز: كتاب العناصر الموسيقية الشعبية المرتبطة بالبيئة النوبية "الطنبورة نموذجًا".



♦ الموسيقى التصويرية للفيلم الروائى الطويل الموسيقار خالد أحمد محمد الكمار، العمل الفائز: الموسيقى التصويرية لفيلم صاحب المقام.



♦ مجال الآداب

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 7

• الجوائز التى حجبت 1



وفاز بالجائزة التشجيعية فى الآداب الآتى أسمائهم:



♦ دراسة فى شعر النهضة فى مصر، حُجبت الجائزة



♦استلهام التراث فى الرواية المعاصرة الدكتورالراحل عبد الهادي علي عبد الهادي عليوة

العمل الفائز: كتاب بعنوان" استلهام التراث التاريخي وأيديولوجيا الخطاب الميتاروائي عند إسماعيل فهد إسماعيل".



♦ ديوان شعر فصيح، محمد أبو زيد محمد عبد اللاه، العمل الفائز: ديوان بعنوان "جحيم".



♦ ديوان شعر عامى، محمد شعبان شوقي محمد محمود، العمل الفائز: ديوان بعنوان "ما تيسر من الرغي".



♦ رواية خيال علمى، أحمد محمد أحمد الصادق، العمل الفائز: رواية بعنوان "هيدرا .. أوديسا الفناء والخلود".



♦ مجموعة قصصية، أحمد خالد محمد داود، العمل الفائز: مجموعة قصصية بعنوان "حجر أساس".



♦ ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، الدكتور حمدي السيد السيد مهران، العمل الفائز: ترجمة كتاب بعنوان " حياة الأشكال.. أسرار العمل الفني".



♦ رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة فى مجلة أو كتاب، إسراء محمد على حديرى، العمل الفائز: رسوم كتاب بعنوان " نملة الكتاب وكتاب النملة ".



وفاز فى مجال العلوم الاجتماعية

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 6

• الجوائز التى حجبت 2



وفاز بالجائزة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية الآتى أسمائهم:



♦ علم الاجتماع، ابتهال عادل أنور علي هارون، العمل الفائز: بحث بعنوان " دور الجمعيات الأهلية في رعاية المتسولين والمشردين".



♦التاريخ، الدكتورة رضوى يسرى زكى عطية، العمل الفائز: كتاب بعنوان "مصريات عربية: حكايات وملامح من تراث مصر العربية".



♦ الجغرافيا، الدكتور محمد إبراهيم محمد سيد أحمد خطاب، العمل الفائز: بحث بعنوان "التحليل الجغرافي لسيل 27 أكتوبر 2016 في حوض وادي البارود – صحراء مصر الشرقية".



♦ الفلسفة وعلم النفس، الدكتور مصطفى عبد المحسن عبد التواب عبد المحسن، العمل الفائز: كتاب بعنوان "الانتباه المشترك لأطفال طيف التوحد بنسبة مشاركة 70%، وهى نسبة مشاركته فى الكتاب الفائز.



♦ فرع الآثار، حُجبت الجائزة.



♦ فرع الثقافة العلمية، حُجبت الجائزة.



♦ فرع الإعلام، محمد سيد توفيق محمد شعبان، العمل الفائز: كتاب بعنوان " الملك والكتابة.. جورنال الباشا".



♦ فرع التربية، الدكتورة نجوى شكري يمني أحمد، العمل الفائز: بحث بعنوان " الأخطاء الشائعة في الخطط البحثية بمرحلة الدراسات العليا في تخصص المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية.



وفاز في مجال العلوم الاقتصادية والقانونية

• عدد الجوائز 8

• الفائزون 6

• الجوائز التى حجبت 2



وبذلك فاز بالجائزة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية الآتى أسمائهم:



♦ السياسات المالية وأثرها على الأداء الجارى للاقتصاد المصرى، الدكتورة إسراء عادل السيد أحمد الحسينى، العمل الفائز: بحث بعنوان: الحجم الأمثل للإنفاق الحكومى فى مصر: دراسة تطبيقية.



♦ دور صناعة السياحة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية "المشكلات والحلول"

الدكتور/ أحمد محمد رجب محمد (فاز بنسبة مشاركة60% وهى نسبة مشاركته فى البحث المقدم)

العمل الفائز: بحث بعنوان: “crisis management Actions in the Egyptian Travel Agencies: A managerial perspective”.



♦ دراسات إفريقية، الدكتور باسم رزق عدلى، العمل الفائز: دور الكنيسة المصرية فى السياسة الخارجية " دراسة خاصة لأزمة سد النهضة نموذجًا".



♦ الإستراتيجية والأمن القومى، الدكتورة هالة أحمد محمد حسن رشيدى، العمل الفائز: كتاب بعنوان "الإرهاب السيبرانى".



♦ القانون الخاص "القضاء فى مصر- المشكلات والإصلاح والحلول"حُجبت الجائزة.



♦ القانون العام "دور مجلس الدولة المصرى فى حماية المشروعية – الواقع والمأمول"، حُجبت الجائزة.



♦ ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، الدكتورة إسراء أحمد إسماعيل إبراهيم، العمل الفائز: كتاب بعنوان "ثقافة المواطنة فى مواجهة التطرف".



♦ السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز، الدكتور أحمد سعيد عزت عامر

العمل الفائز: كتاب بعنوان "مناهضة التمييز بسبب الإعاقة".