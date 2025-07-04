 ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي لإسبانيا - بوابة الشروق
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ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي لإسبانيا

مدريد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 8:24 م

ارتفع معدل نمو الناتج الصناعي في إسبانيا خلال مايو الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسباني.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي ارتفع خلال مايو بنسبة 1.7% سنويا بعد ارتفاع بنسبة 0.6% خلال أبريل، ليسجل أعلى معدل نمو منذ بداية العام الحالي.

ولم يسجل قطاع السلع الوسيطة أي نمو في حين زاد إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 2.5% والرأسمالية بنسبة 1.5%، وإنتاج الطاقة بنسبة 2.2%.

في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي بدون حساب المتغيرات الموسمية انكماشا سنويا بمعدل 0.8%  خلال مايو مقابل انكماش بنسبة 5.7% خلال أبريل.

وعلى أساس شهري سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 0.6% مقابل انكماش بمعدل 0.7% خلال أبريل.


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