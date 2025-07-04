ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي لإسبانيا

ارتفع معدل نمو الناتج الصناعي في إسبانيا خلال مايو الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسباني.
وذكر المكتب أن الناتج الصناعي ارتفع خلال مايو بنسبة 1.7% سنويا بعد ارتفاع بنسبة 0.6% خلال أبريل، ليسجل أعلى معدل نمو منذ بداية العام الحالي.
ولم يسجل قطاع السلع الوسيطة أي نمو في حين زاد إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 2.5% والرأسمالية بنسبة 1.5%، وإنتاج الطاقة بنسبة 2.2%.
في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي بدون حساب المتغيرات الموسمية انكماشا سنويا بمعدل 0.8% خلال مايو مقابل انكماش بنسبة 5.7% خلال أبريل.
وعلى أساس شهري سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 0.6% مقابل انكماش بمعدل 0.7% خلال أبريل.