ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي لإسبانيا

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ارتفع معدل نمو الناتج الصناعي في إسبانيا خلال مايو الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإسباني.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي ارتفع خلال مايو بنسبة 1.7% سنويا بعد ارتفاع بنسبة 0.6% خلال أبريل، ليسجل أعلى معدل نمو منذ بداية العام الحالي.

ولم يسجل قطاع السلع الوسيطة أي نمو في حين زاد إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 2.5% والرأسمالية بنسبة 1.5%، وإنتاج الطاقة بنسبة 2.2%.

في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي بدون حساب المتغيرات الموسمية انكماشا سنويا بمعدل 0.8% خلال مايو مقابل انكماش بنسبة 5.7% خلال أبريل.

وعلى أساس شهري سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 0.6% مقابل انكماش بمعدل 0.7% خلال أبريل.