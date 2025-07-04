ادعى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه بات "يسيطر عملياتيا" على نحو 65 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل مصاعب يواجهها الجيش في القطاع بسبب تصديات الفصائل الفلسطينية لتوغلاته، ما أدى إلى مقتل 33 من عسكرييه منذ استئناف الحرب بغزة في 18 مارس الماضي، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة.

وجراء أحدث التصديات، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 2 بجروح خطيرة، الجمعة، في معركتين بجنوب وشمال القطاع.

وفي ظل هذه التطورات التي دفعت وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى وصف اليوم بأنه "عصيب"، خرج الجيش الإسرائيلي ببيان ادعى فيه أنه "يسيطر عملياتيا حاليا على حوالي 65 بالمئة من مساحة غزة".

وفي تناقض مع هذه الادعاءات، ذكرت القناة "13" العبرية الخاصة، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للكابينت، مساء الخميس، أن الجيش لا يمكنه السيطرة على مليوني فلسطيني في غزة.

وفي بيانه اليوم أيضا، ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته "تمكنت من قتل أكثر من 100 مسلح فلسطيني في شمالي غزة خلال الأسبوع المنصرم".

وقال إن سلاح الجو الإسرائيلي شن، منذ استئناف الحرب في غزة، في 18 مارس، "أكثر من 7 آلاف و500 غارة" زعم أنها "استهدفت بنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة، منها مخازن أسلحة، ومنصات صواريخ، وأنفاق، بالإضافة إلى مخربين (مقاتلين)".

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية أن ضحايا هذه الهجمات غالبيتهم من المدنيين الفلسطينيين، بينهم نازحون وطالبو مساعدات.

وفي هذا الصدد، وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، الحرب على قطاع غزة بأنها "عبثية وبلا أهداف ووحشية للغاية"، مؤكدة على أنه لم يعد ممكنا إنكار أن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب بغزة هم مدنيون أبرياء، مشددة على أن استمرار هذا القتل الجماعي لا يمكن تبريره بالوضع الراهن.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.