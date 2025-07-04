القناة 13 الإسرائيلية: جدال كبير بين قيادة الجيش ونتنياهو بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة

كشفت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن أن جدالا كبيرا وقع أمس الخميس، بين قيادة الجيش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء، حول كيفية استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن "الجدل احتدم خلال جلسة خاصة عقدها نتنياهو الليلة الماضية، وشهدت الجلسة توترا شديدا وصراخا متبادلا بين الأطراف"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن "أحد المحاور الأساسية في النقاش كان: ما الذي يجب فعله إذا لم تُبرم صفقة تبادل الآن ولم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وما هي الخطوات التالية في القطاع".

وبحسب القناة، فإن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قال بشكل واضح: "الجيش لا يمكنه السيطرة على مليوني شخص".

وقالت مصادر مطلعة إن هذه العبارة أثارت غضب نتنياهو، وصرخ نتنياهو في وجه رئيس الأركان غاضبًا.

وقالت القناة إن نتنياهو بدوره أصر على أن "فرض الحصار على غزة هو وسيلة فعالة، لأن احتلال القطاع بالكامل سيعرّض حياة الجنود والأسرى للخطر".