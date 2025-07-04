النيابة العامة تجري حملات تفتيش واسعة على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة بعدد من المحافظات

أجرت النيابة العامة، خلال شهري مايو يونيو، الماضيين حملات تفتيش موسعة على عدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة في عدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، بالتفتيش الدوري لمتابعة أوضاع النزلاء بها.

وشملت حملات التفتيش أقسام ومراكز الشرطة في: أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، ومركز أسوان.

وباشر أعضاء النيابة العامة مهامهم بالتفقد الميداني لمرافق الاحتجاز، والاطلاع على الأوضاع المعيشية والرعاية المقدمة للنزلاء، بالإضافة إلى الاستماع إلى عددٍ منهم للوقوف على احتياجاتهم وشكاواهم، بما يعزز من معايير حقوق الإنسان داخل تلك الأماكن.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن تقديم عددٍ من التوصيات المتعلقة بتحسين مستوى الرعاية والخدمات داخل تلك المرافق، وتولت النيابة العامة التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات بهدف تطوير منظومة الإصلاح والرعاية.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ خطتها التفتيشية بشكل دوري وتتابعي، للرقابة على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وذلك في إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، فضلاً عن تلقي ورصد أية شكاوى تتعلق بأوضاع المحتجزين ومتابعتها بصورة فاعلة.