رئيس وزراء بولندا يحذر مواطنيه من الوقوع في فخ حملات التضليل الروسية

حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مواطني بلاده، اليوم الخميس، من الوقوع في "فخ حملات التضليل التي تشنها روسيا"، وحثهم على عدم نشرها على نطاق أوسع، وذلك بعد يوم من انتهاك عدة طائرات روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي.

وكتب توسك، على منص "إكس"، إن "نشر الدعاية والمعلومات المضللة الروسية في ظل الوضع الراهن، هو عمل يضر بالدولة البولندية، ويستهدف أمن الوطن ومواطنيه بشكل مباشر".

وأضاف توسك، أنه "لا يجب اعتبار الغباء وبعض الآراء السياسية "ظروفا مخففة" لهذه التصرفات".

ومن جانبها، حذرت وزارة الشئون الرقمية البولندية من المعلومات المضللة على الإنترنت، ونشرت أمس الأربعاء قائمة بالروايات التي تنشرها مصادر روسية وبيلاروسية.

كما قالت وزارة الشؤون الرقمية، إن الادعاء بأن بولندا عاجزة تماما في مواجهة المسيّرات، هو دعاية روسية تهدف إلى نشر الذعر.