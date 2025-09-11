منظمات بيئية تعرب عن قلقها إزاء خطط ألمانيا لتخزين ثاني أكسيد الكربون

أعربت منظمات بيئية، عن قلقها إزاء خطط الحكومة الألمانية للسماح بتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، محذرة من أن هذه الخطوة قد تقوض جهود مكافحة تغير المناخ وتبطئ تحول البلاد في مجال الطاقة.

وأرسلت 8 منظمات رسالة، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، إلى كبار الساسة أعربت فيها عن "القلق البالغ" بشأن تعديل مقترح على القانون ذي الصلة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، إن الحكومة تسعى إلى جعل احتجاز ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه أمرا ممكنا في الحالات التي تعتبر فيها الانبعاثات غير قابلة للتجنب، كما هو الحال في إنتاج الأسمنت والجير والألمونيوم.

لكن المنظمات البيئية تخشى أن يتيح هذا التعديل استخداما أوسع لتقنية احتجاز الكربون وتخزينه، بما في ذلك الانبعاثات التي يمكن تجنبها تقنيا.

وقالت المنظمات، في الرسالة: "سيتيح التعديل المقترح استخدام احتجاز الكربون وتخزينه على نطاق واسع بما في ذلك الانبعاثات التي يمكن تجنبها تقنيا، على سبيل المثال في حرارة العمليات الصناعية أو في توليد الكهرباء".

يذكر أن حرارة العمليات هي الحرارة التي يتم استخدامها في تنفيذ الأعمال الصناعية.

وطالبت المنظمات، بعدم استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، محذرة من أن الاستثمارات في هذه التقنية قد تؤدي إلى تكريس اعتماد ألمانيا على الوقود الأحفوري لعقود مقبلة.

ووقع على الرسالة كل من الاتحاد الألماني لحماية الطبيعة، واتحاد البيئة وحماية الطبيعة، ومنظمة جرينبيس، وديب ويف، وجيرمان ووتش، والصندوق العالمي للطبيعة، والجمعية الألمانية للمساعدة البيئية، واتحاد الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

ومن المقرر أن يناقش البوندستاج (مجلس النواب الألماني) هذا الإصلاح لأول مرة مساء الخميس.