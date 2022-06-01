مرض الملك سلمان سبب تأجيل زيارة ولي العهد السعودي لتركيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تأجيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته لأنقرة التي كانت من المفترض أن تجري في مايو الماضي.

ونقلت وكالة «الأناضول» (رسمية) عن قالن قوله في تصريحات للصحفيين، عقب مشاركته في ندوة ثقافية في أنقرة، إنه كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز.

وأضاف: «نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال يونيو، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد».

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن هناك اتفاقا بين تركيا والمملكة العربية السعودية على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة في الفترة المقبلة.

وصرح تشاووش أوغلو، أمس الثلاثاء: «زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة».

وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي، لافتا إلى أن جهود تطبيع العلاقات بين البلدين تتحرك بسرعة.

وتحسنت العلاقات بين تركيا والسعودية، بعد زيارة أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرياض في نهاية أبريل الماضي، أذابت جبال الجليد في العلاقات التي تأزمت بشدة في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، علمًا بأن أردوغان كان قد أكد خلال تلك الزيارة أن بلاده تجاوزت خلافاتها مع الرياض.