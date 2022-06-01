محمد بن زايد: انتخاب عمران شرف رئيسًا للجنة الأممية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «إنجاز جديد»

هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مواطنيه بعد انتخاب المهندس عمران شرف رئيسًا للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وقال بن زايد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، رئيسًا للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي».

وأضاف: «إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء.. نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها ومشاريعها&

انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء..نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها ومشاريعها. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 1, 2022

والمهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" أحد من مهندسي الجيل الأول في قطاع الفضاء في بلاده، حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 2005 من جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه حاصل على ماجستير في سياسات العلوم والتكنولوجيا عام 2013 من المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية وكانت أطروحته بعنوان "قمر صناعي لاقتصاد المعرفة: نقل المعرفة في برنامج الإمارات للفضاء".

عيِّن شرف كأول موظف ينضم إلى مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة في عام 2006، فيما كان من أوائل مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء الذين تدربوا في كوريا الجنوبية لمدة 7 سنوات، على بناء الاقمار الصناعية، حيث عمل على النظام الفرعي للقيادة ومعالجة البيانات في القمر الصناعي دبي سات-1، فيما تولى مهمة هندسة النظم بالإضافة إلى نظام القيادة ومعالجة البيانات الفرعي في مشروع القمر الصناعي دبي سات -2 .

كما تم تعيينه مديرًا لقسم تحليل ومعالجة صور الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء بين 2011-2014، كما تم تعيينه كمدير أول في إدارة تطوير البرامج في المركز، وتولى العديد من المهام مثل تأسيس فريق الأنظمة الإلكترونية والكهربائية ومكتب إدارة المشروعات، إضافة إلى تأسيس إدارة معالجة وتحليل الصور الفضائية و إدارة تطوير البرامج التقنية.

وشرف عضو وفد الإمارات للجنة الدولية المعنية بنظام الملاحة العالمية بالأقمار الاصطناعية، وكان ممثلاً للدولة في اجتماعات مكتب الأمم المتحدة للاستعمال السلمي للفضاء الخارجي ومساهماً في تطوير المراحل الاولية من مشروع "خليفة سات".