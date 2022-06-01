طمأنت الدكتورة آمال عبدالحي، مديرة الإدارة العامة للطفولة والأمومة بوزارة الصحة، المواطنين بأن ألبان الأطفال متوفرة بنفس الكميات المعتاد عليها، مؤكدة أنه لا يوجد عجز في أي نوع من هذه المنتجات، سواء شبيهة لبن الأم أو العلاجية.

وقالت، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، إن الألبان العلاجية موجودة في 25 مركزًا خاصًا على مستوى الجمهورية، موضحة أنه يتم صرف الألبان حسب احتياج الطفل بعد الفحص والتأكد من تشخيص الحالة.

وأكدت استقرار الوضع حاليًا في مصر بخصوص لبن الأطفال، فهناك حوالي 1200 منفذ لتوزيع الألبان شبيهة لبن الأم، مضيفة أن هناك لجنة فنية لتقييم حالة الأم والطفل ومدى استحقاقهم للمنتج.

ولفتت إلى أن الدولة تدعم ألبان الأطفال بمبلغ كبير للغاية، بهدف الحفاظ على صحة الأطفال وتأمين الغذاء، مؤكدة أن الدولة توفر الألبان بصورة مطمئنة لحديثي الولادة ومن يعانون من أمراض التمثيل الغذائي أو حساسية الألبان.

ونوهت بأن احتياطي ألبان الأطفال يكفي ثلاثة أشهر، مع استمرارية عملية التوريد بشكل شهري دون أي تأخير، قائلة إن التوريد يتم من خلال جهاز المشروعات، فجهاز الخدمة المصرية هو المسؤول عن توفير الألبان.

وتابعت: «لا توجد أي مشكلة لدينا إطلاقا، وهذا يشير إلى أن النظام الصحي في مصر مطمئن جدا.. لدينا نظام قوي يتوقع الأحداث دائما ويحقق الأمن قدر المستطاع».