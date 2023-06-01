قادة عشرات الدول الأوروبية يجتمعون في مولدوفا بالقرب من حدود أوكرانيا

من المقرر أن يجتمع ما يقرب من 50 قائدا أوروبيا اليوم الخميس في بولبواكا بمولدوفا (حوالي 20 كم من الحدود الأوكرانية) لمناقشة قضايا الأمن والاتصال والطاقة في القارة.

ويأتي الاجتماع، الذي لم تدع إليه روسيا وبيلاروس، في أعقاب مبادرة العام الماضي التي قادتها فرنسا لجمع قادة الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في براغ لمناقشة التحديات السياسية الراهنة.

ومن المتوقع أن يناقش القادة الموضوعات الرئيسية في مجموعات أكبر ولكن لديهم أيضا الفرصة للتحدث عن قضايا أخرى على انفراد أو في مجموعات أصغر دون قيود وطقوس الزيارات الرسمية وبروتوكولاتها.

واعتبر اجتماع قائدي أرمينيا وأذربيجان في براغ، بعد أسابيع من هجوم شنته أذربيجان وخلف أكثر من 200 قتيل من الجانبين في صراع مستمر منذ عقود للسيطرة على إقليم ناجورنو كاراباخ، نجاحا دبلوماسيا في قمة العام الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي زعيما الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مولدوفا لدفع جهود السلام.

ويعد موقع انعقاد القمة رمزيا للغاية حيث تقع قرية بولبواكا في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود مع أوكرانيا ومنطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا حيث يتمركز الجنود الروس منذ تسعينيات القرن العشرين.