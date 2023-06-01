القبض على متهمين بالتعدي على شخص بالضرب والسلاح الأبيض في منشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن تضرر شخص تعدي شخصين عليه بالضرب باستخدام "سلاح أبيض"، محدثين إصابته بجروح متفرقة في منطقة منشأة ناصر.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 مايو الجاري، تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرف أول "الشاكي" مصاب بجروح متفرقة في الجسم، وطرف ثانٍ"شخصين" – جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ بسبب خلافات حول الجيرة.



وعلى إثرها، تعدى الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض، محدثين إصابته المشار إليها.



وأمكن ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.