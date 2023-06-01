محافظ البنك المركزي الفيتنامي يؤكد كفاية السيولة النقدية في النظام المصرفي

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قل نجوين تاي هونج محافظ البنك المركزي الفيتنامي أمام برلمان بلاده اليوم الخميس، إن السيولة النقدية في النظام المصرفي الفيتنامي وفيرة.

في الوقت نفسه أشار محافظ البنك المركزي إلى أن إدارة السياسة النقدية للبلاد خلال العامين الماضي والحالي تواجه تحديات في ظل التطورات العالمية غير المواتية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هونج قوله إن البنك المركزي يدير السياسة النقدية بحذر من أجل ضمان استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وسلامة النظام المصرفي.

قال وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي نجوين شي دون أمام أعضاء البرلمان في العاصمة هانوي اليوم الخميس إن الحكومة ستدرس مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم الشركات في ظل التعافي الاقتصادي الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دونج قوله إن الحكومة ستواصل العمل من أجل ضمان سلامة أسواق السندات والأسهم والعقارات في البلاد.

كما ستواصل الحكومة العمل من أجل القضاء على الاختناقات، في الوقت الذي تكافح فيه لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي.

يذكر أن فيتنام تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5ر6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.