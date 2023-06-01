الشرطة المكسيكية تعثر على 45 حقيبة بها أشلاء بشرية أثناء بحثها عن مفقودين

تم العثور على 45 حقيبة تحتوي على أشلاء بشرية مقطعة، في ضواحي مدينة جوادالاخارا المكسيكية، أثناء البحث عن سبعة أشخاص مفقودين، وذلك بحسب ما قاله ممثلو الادعاء في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (بحسب التوقيت المحلي).

وقال مكتب الادعاء العام في ولاية خاليسكو، إن أفراد الشرطة كانوا يحققون بشأن اختفاء سبعة من العاملين في مركز اتصال، ينحدرون من مزرعتين بالمنطقة الواقعة في زابوبان، وهي ضاحية تقع في ثاني أكبر مدينة بالمكسيك، عندما عثروا على الحقيبة الأولى التي كانت تحتوي على أجزاء من الجثث أمس الاول الثلاثاء.

وتم العثور على الاشلاء، التي تخص ضحايا من الذكور والإناث، في واد على عمق 40 مترا.

وقالت السلطات إنها ستواصل البحث في الموقع حتى يتم العثور على جميع الأشلاء، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن التأكد من أنها تخص الشباب العاملين في مركز الاتصال، والذين اختفوا الأسبوع الماضي. وقد تمت حتى الآن استعادة 45 حقيبة.

جدير بالذكر أن المكسيك تشهد أعمال عنف ذات أبعاد مرعبة، منذ اندلاع ما يسمى بحرب المخدرات في أواخر عام 2006.

وفي عام 2022، قُتل 31 ألفا و936 شخصا في المكسيك، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 126 مليون نسمة، بحسب الإحصاءات الرسمية.