ما هو معرض يوروساتوري الذي منعت فرنسا إسرائيل المشاركة فيه؟

منعت فرنسا، شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض "Eurosatory" أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال مسئول من وزارة القوات المسلحة الفرنسية لصحيفة بوليتيكو: "لم تعد الظروف مواتية لاستقبال الشركات الإسرائيلية في المعرض الفرنسي، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إنهاء العمليات الإسرائيلية في رفح".

وأضاف البيان الفرنسي: "تماشيا مع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لضمان حماية سكان غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والوصول الكامل للمساعدات".

ومن المقر أن يقام معرض الأسلحة في الفترة من 17 إلى 21 يونيو في فيلبينت داخل العاصمة باريس.

- ما هو يوروساتوري؟



يوروساتوري هو معرض دولي رائد في صناعة الدفاع والأمن، يُعقد كل سنتين في باريس، ويركز على الدفاع البري والجوي - البري والأمن، ويجذب جمهورًا متنوعًا من قطاعات الدفاع والأمن العالمية.

وجرى تنظيم يوروساتوري لأول مرة في عام 1967 كمعرض للمدفعية، ومنذ ذلك الحين توسع ليشمل مجموعة واسعة من تقنيات الدفاع والأمن.

وينظم الحدث بواسطة COGES المفوضية العامة للمعارض والصالونات لجمعية GICAT، وهي شركة تابعة لجمعية GICAT الفرنسية للدفاع والأمن البري والجوي -البري.

ويستضيف يوروساتوري، آلاف العارضين من العديد من البلدان، بما في ذلك شركات الدفاع الكبرى والشركات المتخصصة الصغيرة والشركات الناشئة.

وتعرض الشركات أحدث منتجاتها وتقنياتها في مجالات مثل: المركبات المدرعة والدبابات، والأسلحة والذخيرة، والأنظمة غير المأهولة (الطائرات دون طيار والمركبات البرية غير المأهولة)، وأنظمة المراقبة والاستطلاع، وأنظمة الاتصالات والمعلومات، ومعدات الحماية الشخصية، وحلول الأمن السيبراني.

- النسخة السابقة من المعرض

وفي عام 2022، جاء أكثر من 1700 عارض من 62 دولة مختلفة، بما في ذلك 62% من خارج فرنسا.

هذا العام، جرى تسجيل حوالي 2000 شركة في يوروساتوري بشكل عام، بما في ذلك 74 شركة من إسرائيل، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وبالنسبة لشركات الدفاع، إنها فرصة ذهبية لعرض أحدث ابتكاراتها وتمهيد الطريق لعقود جديدة.

ومن المحتم أن يضع الحظر مقاولي الدفاع الإسرائيليين في وضع غير مؤات مقارنة بالمنافسين (بما في ذلك من فرنسا)، بحسب "بوليتيكو".

- حقائق عن نسخة 2022:



1743 عارضًا.

62000 زائر.

560 صحافيًا.

250 وفدًا رسميًا من 96 دولة.

مساحة المعرض 155000 متر مربع.

جرى تنظيم 2434 اجتماع عمل.

1190 شركة عارضة وزائرة.