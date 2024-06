ماذا قال أوباما عن إعلان بايدن بشأن غزة؟

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن تأييده للمقترح الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف انهاء الحرب في غزة، ووصفه بأنه "واضح وواقعي وعادل".

وأوضح أوباما في منشور على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) إن الاقتراح يضمن أمن إسرائيل، ويعيد المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم، ويزيد من المساعدات لغزة ويخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين.

Today, President Biden put forward a clear, realistic and just plan to establish an immediate ceasefire and end the war in Gaza - a plan that ensures Israel’s security, returns hostages taken on October 7th to their families, increases aid into Gaza and relieves the suffering of…