شركات السياحة: مساع مصرية للحصول على نسبة ملائمة من 150 مليون سائح صينى يزورون العالم

• مشاركة مصرية قوية ببورصة السياحة الصينية فى بكين.. ومضاعفة عدد رحلات الطيران بين البلدين

أكدت شركات السياحة العاملة فى السوق السياحية الصينية أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر تشير إلى أن السوق السياحية الصينية قادمة بقوة خاصة وأن هناك مساعى مصرية قوية للحصول على نسبة ملاءمة من كعكة السياحة الصينية التى تتجاوز 150 مليون سائح صينى يزورون العالم سنويا.

وأضافت أن السياحة الصينية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة ستكون عاملا مهما فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح فى عام 2028 باعتبارها أحد أهم الأضلاع الأربعة فى الأسواق المستهدفة الواعدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشار المستثمرون إلى ضرورة الاستفادة من الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين لتوطيد العلاقات المصرية الصينية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة. مؤكدين أن السوق السياحية الصينية من الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية ولذا يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف مصر كما يؤكد الخبراء زيادة حصتها من سوق السياحة الصينية التى يخرج منها أكثر من 150 مليون سائح سنويا حيث يكثف القطاع السياحى جهوده لجذب 3 ملايين سائح صينى سنويا بحلول عام 2028.

ومن المقرر أن تقوم إحدى شركات الطيران الصينية بتشغيل خط طيران جديد من إحدى المدن الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية بما يعمل على زيادة حجم النقل الجوى بين الدولتين، ومن ثم زيادة أعداد السائحين من السوق الصينية التى تعتبر من الأسواق السياحية الهامة.

وأكد وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة أبوللو العاملة فى سوق السياحة الصينية على أهمية السياحة الصينية لمصر كإحدى أهم الأسواق الواعدة التى يخرج منها ما يزيد على 150 مليون سائح سنويا حيث تسعى مصر جاهدة لزيادة حصتها من هذه السوق.. لافتا إلى أهمية استفادة القطاع السياحى من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين والتى تهدف التى توطيد العلاقات بين مصر والصين خاصة العلاقات الاقتصادية كما أنها تمثل دعما واضحا للسياحة الصينية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة ورسالة سلام إلى الصينيين لزيارة مصر نظرا لعمق العلاقات بين البلدين وكذلك تساهم الزيارة فى زيادة حركة التجارة والطيران بين البلدين.

وأضاف القطان أن السياحة الصنية تشهد زيادة فى أعداد السائحين خلال الثلث الأول من العام الحالى بالمقارنة بنظيرتها فى عام 2023 وبشكل ملحوظ وزيادة الإقبال على نمط السياحة الثقافية التى تتميز بها مصر.. لافتا إلى أن مصر تستهدف جذب 3 ملايين سائح صينى سنويا بحلول عام 2028.

وأكد أن السياحة الصينية تتميز بزيادة إنفاق الفرد كما تتميز بزيادة مدة الإقامة حيث يزور السائح خلال رحلته العديد من المدن السياحية المصرية ويقيم بفنادقها خاصة مدن القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن مصر ممثلة فى وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة شاركت بقوة فى بورصة ومعرض السياحة الدولية فى الصين ITB China 2024 وهو من أكبر للمعارض المتخصصة فى العالم التى اختتمت الأسبوع الماضى بجناح مميز شارك فيه العديد من شركات السياحة والفنادق المصرية وشركة مصر للطيران. وشهد المعرض حضورا كبيرا من منظمى الرحلات السياحية والسفر فى العالم كله.

وأكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة أن الصين أكبر مصدر للسياحة فى العالم وطرأت فى الفترة الأخيرة تغيرات جديدة على السياحة الصينية عبر جيل جديد له اتجاهات مختلفة مثل سياحة الشواطئ والمغامرات والسفارى، بجانب السياحة الأثرية بالطبع التى لا تزال فى الصدارة لديهم.. موضحا أن الهيئة بذلت جهدا كبيرا أدى لمضاعفة عدد رحلات الطيران بين مصر والصين لنحو 3 أضعاف تقريبا ولمدن صينية مختلفة، علاوة على استضافة مصر بشكل شبه أسبوعى لحدث يتعلق بالصين سواء عن طريق السفارة أو شركات السياحة وآخرها الأسبوع المقبل الذى سيشهد استقبال ورشة عمل مع خبير سياحى صينى حول ما تحتاجه هذه السوق الكبيرة لجذب الحركة منه، كما شاركت الهيئة بمعرض itb شنغهاى نهاية مايو الماضى ثم معرض أثرى مصرى فى يوليو المقبل بمتحف شنغهاى يصاحبه أنشطة ترويجية.