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تدخل الجيش الألماني للمساعدة فيما ضربت عواصف مطيرة أجزاء شاسعة من جنوبي ألمانيا اليوم السبت، مما تسبب في زيادة منسوب المياه بالأنهار وفيضانها، الأمر الذي استلزم إجلاء سكان وسجناء.

وذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن 520 متطوعا يعملون لدى وكالة الإغاثة التقنية الاتحادية ينقلون الأشخاص لأماكن آمنة ويؤمنون الحواجز الصخرية ويفرغون المياه بالضخ.

وشكرت أعضاء من خدمات الإغاثة على عملهم بلا كلل من أجل حماية الأرواح، وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدة لمناطق جنوبي ألمانيا المتضررة جراء الفيضان.

ويدعم الجيش الألماني جهود الإغاثة كما يوزع البطانيات وأسرة المخيمات ويحضر المزيد من الإمدادات.

وتم إلغاء خدمات القطارات بين العاصمة البافارية ميونخ وبريجينتس في النمسا وزيورخ السويسرية بسبب الفيضانات.

وتضرر الطريق بين أولم وأوجسبرج أيضا وتم تحويل مسار رحلات القطارات الطويلة بين شتوتجارت وميونخ.

وذكرت السلطات في مدينة أوجسبرج بولاية بافاريا أن حاجزا صخريا وسدا انهارا تحت وطأة الفيضانات، الأمر الذي تطلب عمليات إخلاء منفصلة.

وذكرت جمعية الصليب الأحمر البافارية أنها استخدمت مروحية لإنقاذ شخصين من سطح منزلهما في بابنهاوزن.

وقال متحدث باسم الجمعية إن الشخصين كانا في موقف يهدد حياتهما.

وأفادت تقارير بأن خدمات الإغاثة في المنطقة جلبت ما يربو على 100 شخص من بينهم عشرات الأشخاص لبر الأمان اليوم.

وتم استخدام مروحية في بلدة فيشاخ البافارية غرب ميونخ لإنقاذ أشخاص من منازلهم بعدما فاض نهر شموتر على ضفتيه.

وبحسب الشرطة، توجهت قوارب وخدمات طوارئ في طريقها لنقل أشخاص من منازل غمرتها المياه.

وأعلنت عدة أحياء مجاورة حالة الطوارئ فيما تواصل هطول الأمطار وتواصل ارتفاع منسوب المياه.

وتم إخلاء سجن في منطقة ميمينجن لدى ارتفاع منسوب المياه، فيما استقبلت مؤسسات قريبة 100 سجين.