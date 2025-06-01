جامعة الإسكندرية: تعيين وكلاء جدد لطب الأسنان والمعهد العالي للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، قرارات بتعيين وكلاء جدد بكلية طب الأسنان والمعهد العالي للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية لثلاث سنوات.

وقرر رئيس الجامعة - وفقا لبيان اليوم الأحد - تعيين الدكتورة مها رمزي محمد الأستاذة بكلية طب الأسنان، وكيلة للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا السيد متولي الأستاذة بمعهد البحوث الطبية، وكيلة للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب نزيه الأستاذة بالمعهد العالي للصحة العامة، وكيلة للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.