صحة غزة: 30 إصابة خطيرة جراء مجزرة الاحتلال في منطقة توزيع المساعدات برفح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين المحتشدين في المنطقة المخصصة لتوزيع المساعدات «منطقة العلم» بمحافظة رفح فجر اليوم.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، إن المستشفيات استقبلت 179 حالة، منهم: 21 شهيدًا، و5 حالات موت سريري، و30 حالة إصاباتها خطيرة جدًا.

ونوهت أن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة تشهد حالة من الازدحام الشديد، جراء الأعداد الكبيرة من المصابين.

وأشارت إلى وجود ️نقص شديد في مستهلكات الجراحة والعمليات والعناية المركزة، محذرة من أنها «وصلت إلى أسوأ حالاتها».

وذكرت أن «الإصابات في أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ بحاجة عاجلة إلى وحدات الدم ومكوناته، في ظل النقص الشديد في التبرع؛ بسبب فقر الدم وسوء التغذية».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر من آلياتها وطائرات «كواد كابتر» المسيرة، صوب المواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، محولة مراكز توزيع المساعدات إلى مصائد للقتل الجماعي.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الشهداء في مواقع المساعدات إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً في أقل من أسبوع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.