8 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مركبة شرق خان يونس

استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مركبة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مركبة قرب دوار التحلية في جورة اللوت، شرق المدينة.

وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين في الأحياء الشمالية لمدينة غزة على النزوح، تمهيدا لقصفها.

وقبل قليل، قصفت طائرات الاحتلال بناية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 54381 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124054 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.