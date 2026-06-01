تشهد محافظة جنوب سيناء تقلبات في حالة الطقس، اليوم الاثنين، نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن مدن المحافظة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، بمعدل 2 إلى 3 درجات نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة، مما يجعل المحافظة يسودها طقس حار نهارًا معتدل ليلًا.

وأوضح المركز، أن جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، نتيجة لنشاط الرياح التي تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على فترات متقطعة.

وأشار إلى أن جرى التنسيق مع رؤساء المدن، وإدارة المرور لاتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المرور على الطرق الدولية، حرصًا على سلامة المسافرين من وإلى المحافظة، وتكثيف الحملات المرورية للحد من السرعة، مراجعة جاهزية المعدات الثقيلة للتدخل السريع في حالة وجود تراكمات رملية على الطرق.

وأضاف، أن حركة الملاحة داخل الموانئ البحرية بالمحافظة تسير بشكل طبيعي، ويجري التواصل على مدار اليوم بكل المناطق الحيوية على مستوى المحافظة، للوقوف على تداعيات حالة الطقس أولا بأول.

وتتباين درجات الحرارة بمحافظة جنوب سيناء من مدينة لأخرى، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 36 والصغرى 24، وفي مدينة رأس سدر العظمى 36 والصغرى 22، والعظمى في طابا 34 والصغرى 21، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 28 والصغرى 13، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 36 والصغرى 26.