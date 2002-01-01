إندونيسيا تعتقل زعيم جماعة إسلامية موالية لتنظيم القاعدة في جاكرتا

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الإثنين، أنها ألقت القبض على شخص يعتقد أنه زعيم "الجماعة الإسلامية" الموالية لتنظيم القاعدة والذي فر خلال عملية أمنية لاعتقاله عام 2003.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية، ديدي براسيتو - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت بارا ويجايانتو مع زوجته في فندق في مدينة بيكاسي جاكرتا".

وأضاف أن " ويجايانتو يشتبه تورطه في صنع قنابل استخدمت في سلسلة من الهجمات بينها تفجيرات بالي عام 2002، والهجوم على السفارة الأسترالية في جاكرتا عام 2004، كما أنه متورط أيضاً في أعمال العنف الطائفية التي شهدتها مدينة بوسو والمعروفة بأنها معقل للتطرف في جزيرة سولاويزي الإندونيسية" .