«طهران» تبدي استعدادها لـ«خفض تعهداتها» المتعلقة بالاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، أن ( طهران ) بإمكانها الرجوع عن تعهداتها المتعلقة بالاتفاق النووي، وخفض هذه التعهدات ..مشيرا إلى أن أنها كانت قد أعلنت أنه في حالة عدم اتخاذ الأوروبيين خطوة ملموسة في هذا الشأن، فإنها ستواصل مسيرتها.

وأضاف موسوي، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الإثنين، أن (طهران ) تشهد حاليًا محاولات وإجراءات من جانب الأوروبيين، ولكن عليهم أن يتخذوا إجراءات "ما " - لم يشر إليها - لتلبية المطالب الإيرانية.

وأعرب عن أمله في أن أن يتخذ الأوروبيون خطوة ملموسة وعملية لتنفيذ الآلية المالية "الإينستكس" خلال الأيام العشرة المتبقية من مهلة الستين يوما ، محذرا من أن (طهران ) ستتخذ الخطوة الثانية في السابع من يوليو.

يأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مصدر "مطلع " بأن مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بعد توزين المواد المخصبة اليوم - أثبت أن (طهران ) تجاوزت الاتفاق النووي الإيراني بتخزين أكثر من 300 كجم من اليوارنيوم "المخصب".

وكانت إيران قد أعلنت - في وقت سابق - أنها ستبدأ تجاوز المعدل المسموح لها به من اليورانيوم المنخفض التخصيب بدءا من 27 يونيو الماضي ، وذلك بعد أن هددت ببدء التخلي عن بعض بنود الاتفاق النووي.