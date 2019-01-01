مفوض حكومي ألماني يدعو لوضع إلزام بالإبلاغ عن أية حالات لمعاداة السامية في جميع المدارس

دعا مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون مكافحة معاداة السامية بألمانيا، لوضع إلزام بالإبلاغ عن أية حالات معاداة للسامية في المدارس على مستوى ألمانيا.

وقال فليكس كلاين لصحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين في عددهما الصادر اليوم الاثنين، إنه يتعين على جميع الولايات الاتحادية حاليا تعيين مفوض لمكافحة السامية لدى هيئات الادعاء العام.

يشار إلى أنه ليس هناك إلزام بالإخطار عن مثل هذه الحالات في ألمانيا حتى الآن سوى في ولايتي برلين وبادن-فورتمبرج، وليس هناك مفوض لمكافحة معاداة السامية لدى هيئات الادعاء العام إلا في برلين وبافاريا.

ودعا كلاين أيضا لثقافة تذكّر جديدة في ألمانيا، مشددا على ضرورة تدريس تاريخ معاداة السامية للتلاميذ في ألمانيا بشكل مختلف والتعاطي أيضا مع الأشكال المعاصرة لها.

وذكر مفوض الحكومة الاتحادية مثالا لمفهوم تم النجاح في الوصول إليه بمشروع في مدرسة بمدينة كولونيا غربي ألمانيا، حيث قام فصل هناك بالبحث عن حياة تلميذة يهودية كانت قد اضطرت لمغادرة المدرسة في عام 1937.

وقال كلاين: "إننا بحاجة للمزيد من مثل هذه الأشياء. الحياة اليهودية تعد جزءا من التاريخ والحضارة الألمانيتين".