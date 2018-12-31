«النقل» تعتمد الحسابات الختامية لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة «سوبرجيت»

الوزارة: نهدف لإضافة وتشغيل خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءه الفنية والجودة وتميز الخدمة للأسطول الحالي

اعتمدت وزارة النقل، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة «سوبرجيت»، أمس الإثنين، قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018، وتقرير مجلس الإدارة ونتائج نشاط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الوزارة، خلال الاجتماع، إن نسبة أرباح إيرادات الشركة بلغت 280 مليون جنيه عام 2018، مقابل 205 مليون جنيه عام 2017، وبلغ صافي الربح 41.82 مليون جنيه عام 2018 مقابل 32 مليون جنيه عام 2017.

واستعرضت إدارة الشركة الضوابط والمحددات التي تم مراعاتها في خطة التطوير لمواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة وتأثيرها الإيجابي في حركة نقل الركاب، وخطط الشركة التوسعية خلال السنوات الخمس القادمة وكذلك تم استعراض الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق أهداف الشركة وخطة تطويرها.

ولفتت الوزارة إلى أن الخطة شملت البدء في الإحلال والتجديد من بداية عام 2014 حتي نهاية عام 2018، وذلك بشراء 103حافلة واستبعاد 31 حافلة، والاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة حيث أصبح جميع أسطول الشركة من الحافلات وعددها 199 حافلة في نهاية عام 2018، ووصل الآن إلى 204 أتوبيس ومن المخطط أن يصل إلى 300 أتوبيس بحلول عام 2023 .

وأوحت أنه تم مناقشة خطة تطوير الورش الخاصة بالشركة، لمواكبة الخطة التوسعية للشركة، وسيتم توفير مركز نموذجى رئيسي بديلاً عن المركز الحالي الموجود بمدينة السلام بالقاهرة الذي يتم استخدامه كورشة ومكان لإيواء الحافلات، بحيث يشمل مناطق «للصيانة، والإصلاح، وتجهيز الحافلات، ومنطقة للحافلات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها علي شبكة التشغيل اليومية».

وأكدت أن إجراءات التطوير الشامل لكافة الشركات العاملة في هذا المجال فإن العمل يجب أن يكون على مدار الساعة لسرعة تنفيذ خطة تطوير الشركة بما يعود إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وبما يساهم في أن تصبح الشركة نموذج رائد للشركات العاملة في هذا المجال.

ووجهت الوزارة، بتشغيل خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءه الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للأسطول، وضرورة عمل دراسة جدوى اقتصادية خاصة بأن تكون كافة الأتوبيسات التي يتم التعاقد عليها خلال الفترة القادمة تعمل بالغاز، وأن يتم موافاته بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها.