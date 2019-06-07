الإماراتيان المنصوري والنيادي يتدربان في ألمانيا قبل الانطلاق للفضاء

أنهى رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، تدريباتهما في المركز الأوروبي لرواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بمدينة كولون في ألمانيا.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي اليوم الاثنين، إن التدريبات تأتي ضمن الاستعدادات لانطلاق المنصوري والنيادي إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر المقبل على متن مركبة "سويوز إم إس 15".

وأتمَّ رائدا الفضاء الإماراتيان، 30 ساعة من التدريبات النظرية والعملية، أشرف عليها مجموعة خبراء مختصين من وكالة الفضاء الأوروبية، وركّزت على الأجهزة والأنظمة الموجودة في الوحدة الأوروبية من محطة الفضاء الدولية، ومنها نظم دعم الحياة التي تضمن الحفاظ على حياة الرواد في المحطة.

كما تدرب الرائدان على وسائل الاتصال بالمحطة الأرضية داخل نموذج مطابق للمختبر الأوروبي كولومبوس الموجود على متن محطة الفضاء الدولية، والذي يُعتبر أكبر مساحة أوروبية من المحطة تتشارك فيها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية( ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية لإنجاز أكبر عدد من الأبحاث العلمية في بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً.

وجرى التدريب بالتعاون مع مدربين وباحثين من وكالة الفضاء الأوروبية وتضمنت التجارب العلمية تجربة إدراك الزمن في بيئة الجاذبية الصغرى، وتأثير الفضاء على الدماغ، ودراسة تأثير الرحلات الفضائية على الحمض النووي في الجسم البشري؛ حيث ستُجرى هذه الدراسة لأول مرة على إنسان من المنطقة العربية.