في مشهد مهيب، احتشد الجمهور وعدد من نجوم الفن، في وداع الفنان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة، بعد أن تم الصلاة عليه عقب ظهر اليوم.

وشيعت الجنازة وسط حضور كبير من عائلة وأصدقاء ومحبي «أبو عوف»، وخيمت حالة من الحزن على أرجاء المكان فور خروج الجثمان من المسجد استعدادًا لذهابه إلى دفنه في مقابر الأسرة، كما انتاب أبنائه مريم وكمال حالة من البكاء لفقدان والدهم، أما شقيقاته مها ومنى ومنال وميرفت، فقد كان سائدًا عليهن حالة من الحزن الشديد والبكاء، على فراق شقيقهن وصانع نجوميتهن في فرقة الـ«فور أم» التي بدأت في نهاية سبعينيات القرن الماضي، داخل «بدروم» منزلهم بحي الزمالك.

كان من أبرز الفنان الذين حضروا صلاة الجنازة، خالد النبوي، وخالد سرحان، والمخرج عمرو عرفه، والفنانين أيمن عزب، ويسرا اللوزي، ودينا، ومحمد ثروت، والفنانة إيناس عبد الدايم، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ورئيس الرقابة والمركز القومي للسينما، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.