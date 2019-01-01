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الجبير: «بن سلمان» أبلغ قادة قمة العشرين بضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 1 يوليه 2019 - 5:01 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يوليه 2019 - 5:01 م

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين بضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.

وأضاف الجبير، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، أن: "ولي العهد قال إن المملكة لا تسعى ولا تريد حربا مع إيران".

وتابع" أن ولي العهد شدد أيضا على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد شارك على رأس وفد رفيع المستوى في قمة قادة دول مجموعة العشرين، والتي انعقدت في مدينة أوساكا باليابان نهاية الشهر المنصرم.


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